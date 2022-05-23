ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загинув працівник "Укрзалізниці": з'явилися нові деталі удару РФ по Малину

Новость на русском →
Малина, Понеділок 23 травня 2022 04:07
Загинув працівник "Укрзалізниці": з'явилися нові деталі удару РФ по Малину Фото: з'явилися нові деталі удару РФ по Малину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міський голова Малина Олександр Сітайло розповів про жертви і руйнування унаслідок ракетного удару РФ. Зокрема, загинув працівник "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сітайла.

"Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків - один з них багатоквартирний, ряд магазинів і кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, маємо одного загиблого - це працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників УЗ і один житель Малина", - розповів він.

Всі поранені госпіталізовані. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Фахівці відновлюють електропостачання в мікрорайоні, де було завдано ракетного удару. Повністю електропостачання планується відновити 23 травня в першій половині дня. Співробітники комунальних служб міста надаватимуть допомогу в прибиранні територій від наслідків ракетного удару і допомагатимуть ремонтувати пошкоджені будинки.

Олександр Сітайло звернувся з проханням про допомогу: місто потребує допомоги волонтерських бригад, які допомогли розчищати території від завалів і ремонтувати пошкоджені будинки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Малин Житомирської області 22 травня прогриміли вибухи. Мер міста Олександр Сітайло підтвердив інформацію.

Також ми писали, що 20 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області. В результаті чого пошкоджено близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури і три людини поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків