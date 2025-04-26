Погасла фара у авто: як поміняти лампочку в дорозі

Ситуація, яка не залежить від класу і ціни автомобіля: лампа у фарі може перегоріти без попередження. Як замінити її, щоб не ризикувати, рухаючись з поганим освітленням?
Про те, як замінити лампочку у фарі власними силами, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Потреба замінити лампу саме власними силами пояснюється просто. По-перше, Правила дорожнього руху України (п. 31.4.3) забороняють рух з непрацюючим ближнім світлом у лівій фарі (штраф 340 грн. згідно ст. 121 ч. 1 КУпАП). А значить, виходом з ситуації для водія буде негайне встановлення у ліву фару або нової лампи, або ненової, але працюючої – яку ви витягнули, наприклад, з правої фари. А по-друге, не можна сказати, що послуги електрика скрізь доступні – вони і дорогі, і чергу у кілька днів частенько доводиться "відстояти".
Конструктори легкових авто намагаються сконструювати фари так, щоб заміна лампи не вимагала спеціальних навичок. І тому не дивно, що процедура заміни часто описується в заводському мануалі, який лежить у бардачку авто. При тому не можна сказати, що ця операція завжди дається легко. Тим більше що на виконавця чекає двоступеневе випробовування: перш треба дістатися до задньої частини корпусу фари, а потім ще дотягнутись пальцями до лампи всередині. Часто при цьому заважає обмеження у просторі.
Слід визнати, що в кількох моделей для заміни лампочки доводиться попередньо щось демонтувати – і добре, якщо саму тільки фару. Буває, що треба зняти решітку радіатора, сусіднє колесо, підкрилок, бампер. Перелік таких машин невеликий, але вони досить поширені, зокрема, це Volkswagen Golf IV, Citroen C1, Opel Astra H, BMW E90, Ford Mondeo III.
З точки зору конструкції фари більшості моделей схожі між собою, тому і алгоритм заміни лампи в цілому однаковий:
Якщо у вас не вийшло замінити лампу лівої фари в польових умовах, є ще один варіант дістатись додому без ризику отримати штраф. В українських ПДР є пункт 31.5, і він в такій ситуації дозволяє не замінювати лампочку і не викликати евакуатор, а увімкнути аварійку та "рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 (йдеться про аварійку) цих Правил". Зрозуміло, що треба бути максимально обережним, адже у випадку аварії важко буде довести, що причина – не у вашій непрацюючій фарі.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
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