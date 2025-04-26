Погасла фара в авто: как поменять лампочку в дороге

Ситуация, которая не зависит от класса и цены автомобиля: лампа в фаре может перегореть без предупреждения. Как заменить ее, чтобы не рисковать, двигаясь с плохим освещением?
О том, как заменить лампочку в фаре собственными силами, читайте в материале РБК-Украина.
Необходимость заменить лампу именно собственными силами объясняется просто. Во-первых, Правила дорожного движения Украины (п. 31.4.3) запрещают движение с неработающим ближним светом в левой фаре (штраф 340 грн. согласно ст. 121 ч. 1 КУоАП). А значит, выходом из ситуации для водителя будет немедленная установка в левую фару либо новой лампы, либо неновой, но работающей - которую вы вытащили, например, из правой фары. А во-вторых, нельзя сказать, что услуги электрика везде доступны - они и дорогие, и очередь в несколько дней частенько приходится "отстоять".
Конструкторы легковых авто стараются сконструировать фары так, чтобы замена лампы не требовала специальных навыков. И поэтому неудивительно, что процедура замены часто описывается в заводском мануале, который лежит в бардачке авто. При том нельзя сказать, что эта операция всегда дается легко. Тем более что исполнителя ждет двухступенчатое испытание: сначала надо добраться до задней части корпуса фары, а потом еще дотянуться пальцами до лампы внутри. Часто при этом мешает ограничение в пространстве.
Следует признать, что у нескольких моделей для замены лампочки приходится предварительно что-то демонтировать - и хорошо, если одну только фару. Бывает, что надо снять решетку радиатора, соседнее колесо, подкрылок, бампер. Перечень таких машин небольшой, но они достаточно распространены, в частности, это Volkswagen Golf IV, Citroen C1, Opel Astra H, BMW E90, Ford Mondeo III.
С точки зрения конструкции фары большинства моделей схожи между собой, поэтому и алгоритм замены лампы в целом одинаковый:
Если у вас не получилось заменить лампу левой фары в полевых условиях, есть еще один вариант добраться домой без риска получить штраф. В украинских ПДД есть пункт 31.5, и он в такой ситуации позволяет не заменять лампочку и не вызывать эвакуатор, а включить аварийку и "двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта, соблюдая меры предосторожности с выполнением требований пунктов 9.9 и 9.11 (речь идет об аварийке) этих Правил". Понятно, что надо быть максимально осторожным, ведь в случае аварии трудно будет доказать, что причина - не в вашей неработающей фаре.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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