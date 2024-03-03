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Погашення боргів "Укренерго" є критичним для виживання української енергетики, - експерт

Фото: погашення боргів "Укренерго" є критичним для виживання української енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанії "Укренерго" треба брати кредити для того, щоб погашати борги перед підприємствами зеленої енергетики, оскільки це є критичним для виживання української енергетики і розвитку розподіленої генерації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю радника прем'єр-міністра, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка.

"Якщо говорити про перспективу погашення боргів у поточному році, то безумовно, варіант із залученням кредитних ресурсів все одно залишається на порядку денному, будемо відвертими", - заявив Бойко.

За його словами, погашення боргів НЕК "Укренерго" перед генеруючими компаніями виглядає більш критичним як для виживання української енергетики, так і для створення передумов для залучення інвестицій в розвиток розподіленої генерації.

"Зрозуміло, що кредити необхідно повертати. Але сьогодні, коли з одного боку стоїть питання виживання галузі та з іншого - вкрай обмежена здатність інших виробників залучити будь-який (внутрішній чи зовнішній) кредитний ресурс, цілком очевидно, що НЕК намагається втримати галузь від банкрутства", - пояснив радник керівника Кабміну.

Серед інших варіантів погашення боргів він назвав встановлення економічно збалансованого тарифу на передачу для "Укренерго", зокрема його перегляду цьогоріч та включення дефіцитів 2022-го та 2023-го років. Це, зазначає Бойко, є також передумовою погашення боргів у "природній" спосіб.

Як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директора Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться в стані виживання.

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Укренерго