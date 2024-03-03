Погашение долгов "Укрэнерго" является критическим для выживания украинской энергетики, - эксперт

"Если говорить о перспективе погашения долгов в текущем году, то безусловно, вариант с привлечением кредитных ресурсов все равно остается в повестке дня, будем откровенны", - заявил Бойко.

По его словам, погашение долгов НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компаниями выглядит более критично как для выживания украинской энергетики, так и для создания предпосылок для привлечения инвестиций в развитие распределенной генерации.

"Понятно, что кредиты необходимо возвращать. Но сегодня, когда с одной стороны стоит вопрос выживания отрасли и с другой – крайне ограниченная способность других производителей привлечь любой (внутренний или внешний) кредитный ресурс, очевидно, что НЭК пытается удержать отрасль от банкротства", - объяснил советник руководителя Кабмина.

Среди других вариантов погашения долгов он назвал установление экономически сбалансированного тарифа на передачу для "Укрэнерго", в частности, его пересмотра в этом году и включение дефицитов 2022-го и 2023-го годов. Это, отмечает Бойко, является также предпосылкой погашения долгов "естественным" способом.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике, которая из-за этой проблемы сейчас находится в состоянии выживания.