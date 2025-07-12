Погано пахне у квартирі? Саме ці 6 звичок влітку псують повітря в домі

Приємний запах у домі - це не розкіш, а питання затишку та комфорту. Часто ми навіть не підозрюємо, що самі створюємо джерела неприємних ароматів.
РБК-Україна розповідає про погані побутові звички, які майже гарантовано спричиняють неприємні запахи в квартирі.
Залишати тарілки у раковині - шкідлива звичка не лише з естетичних міркувань. Рештки їжі швидко починають розкладатися, виділяючи неприємний кислуватий запах.
Особливо це стосується молочних продуктів, риби й соусів. Через день уся кухня може просочитися затхлим "ароматом". Найкраще правило: поїв - одразу помий за собою.
Ми часто стежимо за чистотою власного ліжка, але забуваємо про лежанку собаки чи кота. Між тим, на неї щодня потрапляє шерсть, слина та запахи з вулиці. Через кілька тижнів підстилка стає справжнім джерелом смороду в кімнаті.
Щоб цього уникнути, її потрібно прати щонайменше раз на два тижні. Не забувайте також пилососити місце навколо.
Викинути сміття - ще не означає позбутися запаху. Пластик абсорбує аромати від продуктів, особливо м’яса, риби й овочевих решток. Раз на тиждень мийте відро з дезінфікуючим засобом або оцтом.
Для профілактики неприємного запаху можна насипати на дно харчову соду. Або покласти в серединку фільтр кавової гущі - вона добре поглинає сморід.
Повітря в оселі потребує регулярного оновлення, інакше запахи їжі, вологи, тютюну чи брудної білизни накопичуються. Вони проникають у меблі, штори й навіть шпалери. Улітку варто відкривати вікна вранці або ввечері на 30-60 хвилин.
Взимку провітрюйте коротко, але інтенсивно - 10 хвилин буде достатньо. Якщо є можливість створити протяг, зробіть це для ефективнішого обміну повітря.
Вологі рушники - ідеальне середовище для бактерій і появи затхлого запаху. Якщо ви сушите їх у ванній кімнаті, вологе повітря лише погіршує ситуацію. Найкраще місце для сушіння - балкон або добре провітрюване приміщення.
Прати рушники слід регулярно, не чекаючи появи неприємного запаху. І обов’язково розвішуйте їх повністю розгорнутими, а не в складеному вигляді.
Запах бруду не завжди очевидний, але він відчувається, особливо гостям. Вологе прибирання - це не лише чиста підлога, а й чисте повітря. Протирайте меблі, миєте підлогу, провітрюйте кімнати хоча б раз на тиждень.
Використовуйте натуральні засоби для прибирання - оцет, соду, ефірні олії. Приємна свіжість у домі починається з ганчірки, а не з ароматизатора.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Apartment Therapy та Real Simple.