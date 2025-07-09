Вони усюди і вже немає сіл терпіти? 8 ефективних способів позбутися мух у квартирі

Мухи можуть здаватися дрібною проблемою, проте їхня нав’язлива присутність у домі може зіпсувати настрій і створити серйозні санітарні незручності. Вони переносять мікроби, осідають на продуктах і дуже нервують.

РБК-Україна пропонує вісім перевірених засобів, які допоможуть вам ефективно боротися з мухами.

Пастки для мух

Домашні пастки обов’язково повинні містити принаду - це можуть бути шматочки фруктів, варення або сироп. Вони приваблюють комах запахом, мухи потрапляють всередину й гинуть.

Щоб нові особини не залітали в дім, на вікна варто встановити москітні сітки. Прості пастки легко зробити з пластикових пляшок або банок - достатньо налити всередину солодку рідину.

Липкі стрічки

Липкі стрічки - популярний спосіб боротьби з мухами в побуті. Їх підвішують до стелі або над світильником, і комахи, сідаючи на них, приклеюються.

Такі пастки можна зробити самостійно: наріжте папір смужками та змастіть сумішшю каніфолі, льняної або касторової олії, гліцерину та цукру. Суміш слід готувати на водяній бані, щоб компоненти добре розчинилися.

Фумігатори

Фумігатори краще використовувати у закритих приміщеннях, коли вдома немає людей або тварин. Перед увімкненням щільно зачиніть вікна й двері, а після обробки - ретельно провітріть оселю.

Такий засіб ефективно знищує мух, комарів та іншу літаючу живність. Для повної безпеки після обробки бажано протерти поверхні вологою ганчіркою.

Аерозольні спреї

Спреї з інсектицидами слід використовувати обережно, уникаючи контакту з харчами та особистими речами.

Обов’язково тримайте домашніх улюбленців подалі від обробленої кімнати на декілька годин. Після розпилення відкрийте вікна та протріть меблі, на які міг потрапити засіб.

Влітку міхи - це вічний дратівний фактор в квартирі (фото: Pexels)

Ефірні олії

Мухи чутливі до різких ароматів, тому ефірні олії - природний засіб відлякування. Найкраще діють аромати лаванди, евкаліпта, базиліку, м’яти й цитронели.

Їх можна використовувати в аромалампах або додати у воду для розпилення по вікнах і дверях.

Відлякувальні рослини

Деякі трави мають запах, який дратує мух і змушує їх залишати приміщення. Найефективніші - полин, бузина, черемха, кропива та пижмо. Свіжі або сушені гілочки можна розкласти у вазах або в кутах кімнат.

Темрява як засіб

Мух приваблює світло, тому затемнення приміщення - ще один трюк. Якщо залишити відчиненим лише одне вікно або кватирку, є ймовірність, що комахи самі вилетять на світло. Такий спосіб працює, якщо в кімнаті немає їжі, сміття чи солодких напоїв.

Мухобійки та пилосос

Найстаріший спосіб боротьби з мухами - фізичне знищення. Для цього підійдуть мухобійки, газети або навіть пилосос.

Якщо використовуєте пилосос, відразу після цього викиньте мішок для сміття, щоб не допустити повернення мух. Такий метод ефективний при незначній кількості комах або якщо ви просто хочете зняти стрес після роботи.