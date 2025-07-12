Погано пахне у квартирі? Саме ці 6 звичок влітку псують повітря в домі

Приємний запах у домі - це не розкіш, а питання затишку та комфорту. Часто ми навіть не підозрюємо, що самі створюємо джерела неприємних ароматів.

РБК-Україна розповідає про погані побутові звички, які майже гарантовано спричиняють неприємні запахи в квартирі.

Накопичення брудного посуду

Залишати тарілки у раковині - шкідлива звичка не лише з естетичних міркувань. Рештки їжі швидко починають розкладатися, виділяючи неприємний кислуватий запах.

Особливо це стосується молочних продуктів, риби й соусів. Через день уся кухня може просочитися затхлим "ароматом". Найкраще правило: поїв - одразу помий за собою.

Брудне спальне місце домашнього улюбленця

Ми часто стежимо за чистотою власного ліжка, але забуваємо про лежанку собаки чи кота. Між тим, на неї щодня потрапляє шерсть, слина та запахи з вулиці. Через кілька тижнів підстилка стає справжнім джерелом смороду в кімнаті.

Щоб цього уникнути, її потрібно прати щонайменше раз на два тижні. Не забувайте також пилососити місце навколо.

Немите сміттєве відро

Викинути сміття - ще не означає позбутися запаху. Пластик абсорбує аромати від продуктів, особливо м’яса, риби й овочевих решток. Раз на тиждень мийте відро з дезінфікуючим засобом або оцтом.

Для профілактики неприємного запаху можна насипати на дно харчову соду. Або покласти в серединку фільтр кавової гущі - вона добре поглинає сморід.

Джерелом неприємного запаху може бути не лише сміття, але й сміттєва місткість (фото: Freepik)

Відсутність провітрювання

Повітря в оселі потребує регулярного оновлення, інакше запахи їжі, вологи, тютюну чи брудної білизни накопичуються. Вони проникають у меблі, штори й навіть шпалери. Улітку варто відкривати вікна вранці або ввечері на 30-60 хвилин.

Взимку провітрюйте коротко, але інтенсивно - 10 хвилин буде достатньо. Якщо є можливість створити протяг, зробіть це для ефективнішого обміну повітря.

Неправильне сушіння рушників

Вологі рушники - ідеальне середовище для бактерій і появи затхлого запаху. Якщо ви сушите їх у ванній кімнаті, вологе повітря лише погіршує ситуацію. Найкраще місце для сушіння - балкон або добре провітрюване приміщення.

Прати рушники слід регулярно, не чекаючи появи неприємного запаху. І обов’язково розвішуйте їх повністю розгорнутими, а не в складеному вигляді.

Рідкісне прибирання

Запах бруду не завжди очевидний, але він відчувається, особливо гостям. Вологе прибирання - це не лише чиста підлога, а й чисте повітря. Протирайте меблі, миєте підлогу, провітрюйте кімнати хоча б раз на тиждень.

Використовуйте натуральні засоби для прибирання - оцет, соду, ефірні олії. Приємна свіжість у домі починається з ганчірки, а не з ароматизатора.