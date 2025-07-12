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Плохо пахнет в квартире? Именно эти 6 привычек летом портят воздух в доме

Суббота 12 июля 2025 10:23
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Плохо пахнет в квартире? Именно эти 6 привычек летом портят воздух в доме Какие летом в квартире могут быть источники неприятного запаха (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Приятный запах в доме - это не роскошь, а вопрос уюта и комфорта. Часто мы даже не подозреваем, что сами создаем источники неприятных ароматов.

РБК-Украина рассказывает о плохих бытовых привычках, которые почти гарантированно вызывают неприятные запахи в квартире.

Накопление грязной посуды

Оставлять тарелки в раковине - вредная привычка не только из эстетических соображений. Остатки пищи быстро начинают разлагаться, выделяя неприятный кисловатый запах.

Особенно это касается молочных продуктов, рыбы и соусов. Через день вся кухня может пропитаться затхлым "ароматом". Лучшее правило: поел - сразу помой за собой.

Грязное спальное место домашнего любимца

Мы часто следим за чистотой собственной кровати, но забываем о лежанке собаки или кота. Между тем, на нее ежедневно попадает шерсть, слюна и запахи с улицы. Через несколько недель подстилка становится настоящим источником вони в комнате.

Чтобы этого избежать, ее нужно стирать минимум раз в две недели. Не забывайте также пылесосить место вокруг.

Немытое мусорное ведро

Выбросить мусор - еще не значит избавиться от запаха. Пластик абсорбирует ароматы от продуктов, особенно мяса, рыбы и овощных остатков. Раз в неделю мойте ведро с дезинфицирующим средством или уксусом.

Для профилактики неприятного запаха можно насыпать на дно пищевую соду. Или положить в серединку фильтр кофейной гущи - она хорошо поглощает вонь.

Плохо пахнет в квартире? Именно эти 6 привычек летом портят воздух в домеИсточником неприятного запаха может быть не только мусор, но и емкость для мусора (фото: Freepik)

Отсутствие проветривания

Воздух в доме требует регулярного обновления, иначе запахи пищи, влаги, табака или грязного белья накапливаются. Они проникают в мебель, шторы и даже обои. Летом стоит открывать окна утром или вечером на 30-60 минут.

Зимой проветривайте коротко, но интенсивно - 10 минут будет достаточно. Если есть возможность создать сквозняк, сделайте это для более эффективного обмена воздуха.

Неправильная сушка полотенец

Влажные полотенца - идеальная среда для бактерий и появления затхлого запаха. Если вы сушите их в ванной комнате, влажный воздух только усугубляет ситуацию. Лучшее место для сушки - балкон или хорошо проветриваемое помещение.

Стирать полотенца следует регулярно, не дожидаясь появления неприятного запаха. И обязательно развешивайте их полностью развернутыми, а не в сложенном виде.

Редкая уборка

Запах грязи не всегда очевиден, но он ощущается, особенно гостям. Влажная уборка - это не только чистый пол, но и чистый воздух. Протирайте мебель, моете пол, проветривайте комнаты хотя бы раз в неделю.

Используйте натуральные средства для уборки - уксус, соду, эфирные масла. Приятная свежесть в доме начинается с тряпки, а не с ароматизатора.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy и Real Simple.

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