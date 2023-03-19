Поганий фінстан енергоринку заважає ремонту важливого для енергосистеми обладнання, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента асоціації енергетичних компаній Energy Club Максима Білявського.

За його словами, зараз операторам систем розподілу потрібні кошти, щоб ремонтувати аварійні лінії електропередачі, які допомогли не допустити колапсу енергосистеми під час ракетних обстрілів.

Білявський підкреслив, що ліквідність на ринку електроенергії дуже низька, через що його потрібно рятувати.

"Енергетичний ринок був деформований ще у 2021 році, коли Україна закуповувала непотрібну нам російську електроенергію з Білорусі. Таким чином кошти з нашого ринку електроенергії вимивалися в Росію", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.