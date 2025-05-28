Погане світло фар у авто: прості способи покращити освітлення дороги

Об’єктивно світло фар автомобіля з роками погіршується. Особливо це стосується машин кількох останніх поколінь, де оптика має багато не дуже довговічних пластикових елементів. Між тим, у майстрів відповідного профілю є напрацьований досвід подолання цієї проблеми, у тому числі – і відносно з невеликими витратами.

Погане світло – що це значить

Те, що ми називаємо якісним освітленням дороги, складається з кількох характеристик, і якщо ви вирішили розібратись з проблемою, їх треба відрізняти.

Яскравість фар . Це те, що першим спадає на думку, коли говорить про погані фари. Мовляв, вони потьмянішали, а он у сусіда на авто світять яскравіше. Насправді яскравість автомобільних фар має певні обмеження і не може бути більшою, ніж дозволяють українські ДСТУ і Правила ЄЕК ООН №48. Параметр яскравості залежить від характеристик лампи, її стану, стану рефлектора (відбивача) і скла (розсіювача);

. Це те, що першим спадає на думку, коли говорить про погані фари. Мовляв, вони потьмянішали, а он у сусіда на авто світять яскравіше. Насправді яскравість автомобільних фар має певні обмеження і не може бути більшою, ніж дозволяють українські ДСТУ і Правила ЄЕК ООН №48. Параметр яскравості залежить від характеристик лампи, її стану, стану рефлектора (відбивача) і скла (розсіювача); Довжина променя . Чим далі б’є фара у режимі дальнього світла, тим краще. Але в режимі ближнього цей параметр теж обмежений законом, інакше фара буде засліплювати зустрічних водіїв. Довжина променю залежить від регулювання фари, від стану її лампи, рефлектора і скла;

. Чим далі б’є фара у режимі дальнього світла, тим краще. Але в режимі ближнього цей параметр теж обмежений законом, інакше фара буде засліплювати зустрічних водіїв. Довжина променю залежить від регулювання фари, від стану її лампи, рефлектора і скла; Рівномірність освітлення. Якщо зона світла перед машиною буде плямистою, з неосвітленими ділянками, водій сприйматиме освітлення як проблемне навіть коли інші параметри будуть у нормі. Рівномірність залежить від стану оптичної системи в цілому: рефлектора, скла, лампи тощо.

Отже, щоб фари світили адекватно (і здавалися водієві такими), всі три характеристики мають бути в порядку.

Як покращити світло фар

Розберіться детально. Якщо у вас підозри щодо стану ваших фар, це не означає, що з ними щось не так. Можливо, ви намагаєтесь порівняти їх з більш ефективними фарами сучасніших авто преміального класу – а це марна справа. Перевірте регулювання променя, замініть лампи новими якісними, роздивіться, чи немає пошкоджень дзеркала на рефлекторі і сильно каламутних зон на склі. Якщо є – дивіться п. 2 і п.3. Заміна фар. Ми не кажемо відразу, що старі проблемні фари треба неодмінно міняти – нижче будуть рекомендації щодо їх реанімації. Але почніть з того, що дізнайтесь ціни на нові фари для вашого авто. Адже у багатьох випадках (в першу чергу стосується моделей старих поколінь) їхня ціна може бути співмірною з кошторисом ремонту рідної оптики. Ремонт фар. Дзеркальний рефлектор може бути забруднений – його слід відмити теплою водою, не витираючи. Пошкоджені зони дзеркала рефлектора можна відновити, але це недешево. Каламутне пластикове скло підлягає поліруванню у фахівців, хоче це не завжди має сенс. Нарешті, іноді потребують очищення штекери електропроводки.



Коротко

Майте на увазі, що зробити ваші штатні фари краще, ніж їх зробили на заводі, вам не вдасться. Але при тому часто бажаний результат дає елементарне приведення наявних фар до ладу: заміна ламп, регулювання променя на стенді і за потреби – полірування посіченого піском і льодом скла. А якщо зайде мова про більш глибоку реновацію, важливо вчасно, ще до початку ремонту зрозуміти, який з того буде ефект і чи не варто відразу витратитись на нові фари.

При підготовці статті були використані матеріали Philips та Bosch Mobility.