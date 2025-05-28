Плохой свет фар в авто: простые способы улучшить освещение дороги

Объективно свет фар автомобиля с годами ухудшается. Особенно это касается машин нескольких последних поколений, где оптика имеет много не очень долговечных пластиковых элементов. Между тем, у мастеров соответствующего профиля есть наработанный опыт преодоления этой проблемы, в том числе - и относительно с небольшими затратами.

Плохой свет - что это значит

То, что мы называем качественным освещением дороги, состоит из нескольких характеристик, и если вы решили разобраться с проблемой, их надо отличать.

Яркость фар . Это то, что первым приходит на ум, когда говорит о плохих фарах. Мол, они потускнели, а вон у соседа на авто светят ярче. На самом деле яркость автомобильных фар имеет определенные ограничения и не может быть больше, чем позволяют украинские ДСТУ и Правила ЕЭК ООН №48. Параметр яркости зависит от характеристик лампы, ее состояния, состояния рефлектора (отражателя) и стекла (рассеивателя);

. Это то, что первым приходит на ум, когда говорит о плохих фарах. Мол, они потускнели, а вон у соседа на авто светят ярче. На самом деле яркость автомобильных фар имеет определенные ограничения и не может быть больше, чем позволяют украинские ДСТУ и Правила ЕЭК ООН №48. Параметр яркости зависит от характеристик лампы, ее состояния, состояния рефлектора (отражателя) и стекла (рассеивателя); Длина луча . Чем дальше бьет фара в режиме дальнего света, тем лучше. Но в режиме ближнего этот параметр тоже ограничен законом, иначе фара будет ослеплять встречных водителей. Длина луча зависит от регулировки фары, от состояния ее лампы, рефлектора и стекла;

. Чем дальше бьет фара в режиме дальнего света, тем лучше. Но в режиме ближнего этот параметр тоже ограничен законом, иначе фара будет ослеплять встречных водителей. Длина луча зависит от регулировки фары, от состояния ее лампы, рефлектора и стекла; Равномерность освещения. Если зона света перед машиной будет пятнистой, с неосвещенными участками, водитель будет воспринимать освещение как проблемное даже когда остальные параметры будут в норме. Равномерность зависит от состояния оптической системы в целом: рефлектора, стекла, лампы и т.д.

Итак, чтобы фары светили адекватно (и казались водителю таковыми), все три характеристики должны быть в порядке.

Как улучшить свет фар

Разберитесь детально. Если у вас подозрения относительно состояния ваших фар, это не значит, что с ними что-то не так. Возможно, вы пытаетесь сравнить их с более эффективными фарами современных авто премиального класса - а это бесполезно. Проверьте регулировку луча, замените лампы новыми качественными, рассмотрите, нет ли повреждений зеркала на рефлекторе и сильно мутных зон на стекле. Если есть - смотрите п. 2 и п.3. Замена фар. Мы не говорим сразу, что старые проблемные фары надо непременно менять - ниже будут рекомендации по их реанимации. Но начните с того, что узнайте цены на новые фары для вашего авто. Ведь во многих случаях (в первую очередь касается моделей старых поколений) их цена может быть соизмерима со сметой ремонта родной оптики. Ремонт фар. Зеркальный рефлектор может быть загрязнен - его следует отмыть теплой водой, не вытирая. Поврежденные зоны зеркала рефлектора можно восстановить, но это недешево. Мутное пластиковое стекло подлежит полировке у специалистов, хочет это не всегда имеет смысл. Наконец, иногда нуждаются в очистке штекеры электропроводки.



Вкратце

Имейте в виду, что сделать ваши штатные фары лучше, чем их сделали на заводе, вам не удастся. Но при том часто желаемый результат дает элементарное приведение имеющихся фар в порядок: замена ламп, регулировка луча на стенде и при необходимости - полировка посеченного песком и льдом стекла. А если зайдет речь о более глубокой реновации, важно вовремя, еще до начала ремонта понять, какой с того будет эффект и не стоит ли сразу потратиться на новые фары.

При подготовке статьи были использованы материалы Philips и Bosch Mobility.