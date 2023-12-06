Погана доба для окупантів. Названі втрати РФ на Таврійському напрямку

"Погана для окупантів доба. Знищено станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон". Ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії", - розповів він.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ Таврія окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 1059 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - зазначив генерал.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати ворога минулої доби склали 520 осіб. Також знищено 39 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 ББМ, 4 артисистеми, 1 РСЗВ, 10 БпЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки.

"Також було знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додав генерал Тарнавський.

Додамо, що загалом втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 51 БПЛА та 40 ББМ.