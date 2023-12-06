Плохие сутки для оккупантов. Названы потери РФ на Таврическом направлении

"Плохие для оккупантов сутки. Уничтожена станция РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион". Враг значительно активизировал применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии", - рассказал он.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", - уточнил генерал.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 520 человек. Также уничтожены 39 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 12 ББМ, 4 артисистемы, 1 РСЗО, 10 БпЛА, 8 автомобилей, 2 единицы спецтехники.

"Также был уничтожен 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект врага. Еще 40 единиц техники врага повреждены", - добавил генерал Тарнавский.

Добавим, что в общей сложности, потери России в войне в Украине на утро среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 51 БПЛА и 40 ББМ.