Поездка Зеленского в США: решение не принято, выступление в ООН может быть онлайн

Возможность новой поездки президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН еще прорабатывается, а окончательное решение пока не принято. Дело в том, что формат может предусматривать дистанционное выступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Возможность такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также выступить онлайн", - отметил министр.
Он уточнил, что каждый визит Зеленского должен быть содержательным и результативным.
"Поэтому мы примем решение о том, будет ли это визит физическим, или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина рассказал, что Зеленский до конца месяца планирует посетить Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
В конце лета Зеленский посещал США с официальным визитом, и РБК-Украина подробно расписало его результаты.