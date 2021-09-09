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Поїздка Зеленського до США: рішення не прийнято, виступ в ООН може бути онлайн

Автор: Юлія Бойко

Можливість нової поїздки президента України Володимира Зеленського до США на Генеральну асамблею ООН ще опрацьовується, а остаточне рішення поки не прийнято. Справа в тому, що формат може передбачати дистанційний виступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Можливість такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість також виступити онлайн", - зазначив міністр.

Він уточнив, що кожен візит Зеленського має бути змістовним і результативним.

"Тому ми приймемо рішення про те, чи буде це візит фізичним, або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров в коментарі РБК-Україна розповів, що Зеленський до кінця місяця планує відвідати Нью-Йорк, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Наприкінці літа Зеленський відвідував США з офіційним візитом, і РБК-Україна детально розписало його результати.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба