В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места

С 16 июля "Укрзализныця" возобновила полноценную продажу билетов в поездах дальнего следования, которые направляются из Киева и в обратном направлении. Это также касается транзитных поездов через столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Полноценную продажу железнодорожных билетов согласовала Киевская городская государственная администрация.

В УЗ напомнили, что 100% мест уже доступны в поездах:

с 2 июня - №7/8 Харьков - Одесса;

с 17 июня - №81/82 Харьков - Новоалексеевка;

с 17 июня - №53/54 Днепр - Одесса;

с 29 июня - №91/92 Одесса - Константиновка.

"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", - отметили в УЗ.

Напомним, в связи с карантином в Украине, продажа билетов на железнодорожные перевозки разрешается только на половину мест.

Ранее в "Укрзализныце" назвали условия полного восстановления пассажирских перевозок.