В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места

УЗ будет продавать билеты на 100% мест в поездах, следующих через Киев
С 16 июля "Укрзализныця" возобновила полноценную продажу билетов в поездах дальнего следования, которые направляются из Киева и в обратном направлении. Это также касается транзитных поездов через столицу.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Полноценную продажу железнодорожных билетов согласовала Киевская городская государственная администрация.
В УЗ напомнили, что 100% мест уже доступны в поездах:
"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", - отметили в УЗ.
Напомним, в связи с карантином в Украине, продажа билетов на железнодорожные перевозки разрешается только на половину мест.
Ранее в "Укрзализныце" назвали условия полного восстановления пассажирских перевозок.