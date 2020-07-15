УЗ назвала условия полного возобновления пассажирских перевозок

Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Возобновление перевозок зависит от эпидемической ситуации

Полное возобновление железнодорожных пассажирских перевозок зависит от эпидемической ситуации и решений местных органов власти. На сегодня возобновили движение почти половины поездов.

Об этом заявил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, на сегодня уже курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных.

"Через два месяца после возобновления движения практически все регионы Украины имеют железнодорожное сообщение. Дальнейшее восстановление пассажирского движения зависит от эпидемической ситуации в стране и соответствующих решений компетентных органов", - отметил Юрик.

Он также подчеркнул, что пассажиры на вокзалах и станциях должны соблюдать противоэпидемические меры, так как от этого зависит восстановление перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ готова полностью возобновить пассажирское сообщение в августе, однако для этого необходимо улучшение ситуации с коронавирусом.

Кроме того, стало известно, что на железнодорожном вокзале столицы "Киев-Пассажирский" установят новые инфракрасные системы скрининга, которые будут автоматически мерять температуру тела.