Из поезда высадили трех пассажиров: распивали алкоголь и угрожали проводникам

Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Руководство Укразилизныци обсуждает вопрос привлечения работников полиции к сопровождению поездов

Полицейские высадили трех пассажиров ночного поезда №17 Харьков-Ужгород. Они нарушали общественный порядок, распивали алкоголь и угрожали руководителю поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Как отметили правоохранители, пассажиры не реагировали на замечания и просьбы начальника поезда, а впоследствии стали угрожать ему физической расправой.

"Поэтому вызвали полицию, и одного из наиболее агрессивных нарушителей сняли с поезда в Полтаве. Однако его товарищи продолжили нарушать общественный порядок. Поэтому уже одна из пассажирок вызвала полицию - и еще двух нарушителей сняли с поезда в Лубнах", - сообщили в полиции.

На трех нарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

При этом руководитель "Укрзализныци" Иван Юрык отметил, что сейчас идет обсуждение о привлечении к сопровождению поездов работников полиции. Также в УЗ продолжают обустраивать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения.

Напомним, на прошлых выходных в поезде Киев-Мариуполь мужчина совершил нападение на пассажирку и пытался ее изнасиловать; позже его задержали, а сотрудников "Укрзализныци", которые работали в этом поезде уволили.

Как писало РБК-Украина, сотрудники полиции готовы обеспечить сопровождение поездов при условии надлежащего финансирования.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что присутствие охраны может повлиять на стоимость билетов в поездах.