Потяги під час жорсткого карантину курсуватимуть без перебоїв, - УЗ

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"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час посилення карантину в період з 8 по 24 січня. Усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів будуть дотримані.

Про це повідомляє прес-служба транспортного відомства.

"Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" цьогоріч додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. В цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що посилення карантину в січні необхідно для того, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу в Україні. Він також вважає, що локдаун зменшить навантаження на медичну систему.

Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не будуть ініціювати скасування жорсткого карантину, попри зниження захворюваності COVID-19.