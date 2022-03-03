Все поезда с востока на запад Украины стали эвакуационными: полный список

На восьмой день войны России против Украины все поезда с востока на западное направление стали эвакуационными. Продажа билетов на них закрыта, приоритет в посадке у женщин, детей и людей преклонного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:
"Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Укрзализныця" дала расписание движения поездов на 3 марта.
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