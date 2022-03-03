Все поезда с востока на запад Украины стали эвакуационными: полный список

На восьмой день войны России против Украины все поезда с востока на западное направление стали эвакуационными. Продажа билетов на них закрыта, приоритет в посадке у женщин, детей и людей преклонного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами: №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье - Ужгород

№5/6 Мариуполь - Рахов

№7/8 Киев - Черновцы

№15/16 Харьков - Рахов

№17/18 Харьков - Ужгород

№21/22 Харьков - Трускавец

№25/26 Одесса - Рахов

№29/30 Киев - Ужгород

№31/32 Кривой Рог - Ужгород

№35/36 Одесса - Перемышль

№37/38 Одесса - Ужгород

№41/42 Днепр - Трускавец

№45/46 Краматорск - Ужгород

№49/50 Киев - Трускавец

№55/56 Киев - Рахов

№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса - Ковель

№81/82 Киев - Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель

№91/92 Киев - Львов

№95/96 Киев - Рахов

№97/98 Киев - Ковель

№114/113-142/141 Лиман - Львов

№119/120 Запорожье - Львов

№129/130 Кременчуг - Ворохта

№149/150 Полтава - Черновцы

№135/136 Одесса - Черновцы

№249/250 Киев - Черновцы

№749/750 Киев - Ивано-Франковск

№ 705 Дарница - Киев Пас - Львов

№ 715 Дарница - Киев Пас - Львов

№ 723 Харьков - Львов

№ 747 Киев - Тернополь "Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации", - говорится в сообщении.