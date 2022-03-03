Усі потяги зі сходу на захід України стали евакуаційними: повний перелік

На восьмий день війни Росії проти України всі потяги зі сходу на західний напрямок стали евакуаційними. Продаж квитків на них закрито, пріоритет у посадці у жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватися такими поїздами:
"Посадка на ці поїзди, як і інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала розклад руху поїздів на 3 березня.
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