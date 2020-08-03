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В Минздраве разъяснили правила пересечения админграницы "красной" зоны

Киев, Понедельник 03 августа 2020 11:18
В Минздраве разъяснили правила пересечения админграницы "красной" зоны
Фото: КПП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В "красную" зону разрешен въезд лишь на собственном транспорте

Согласно новым правилам карантина, пересекать административную границу населенного пункта из "красной" зоны разрешено лишь на собственном автомобиле. При этом работа общественного транспорта в таких регионах полностью запрещается.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В автомобиле могут находиться не более пяти человек, за исключением детей до 14 лет.

"Что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне - то она прекращается. То есть пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте", - сказал Степанов.

Он добавил, что при въезде в "красную" зону не нужно будет проходить дополнительное тестирование на коронавирус.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым все населенные пункты и районы будут распределены на четыре зоны - "зеленая", "оранжевая", "желтая" и "красная".

Ранее в Минздраве сообщили, что местные власти в Украине не могут принимать решения об ослаблении карантина, они могут лишь усиливать ограничения.

Отметим, РБК-Украина писало, что некоторые регионы выступили против ужесточения карантина, несмотря на попадание в "красную" зону, среди них Тернополь и Луцк.

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