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Потяги в червоній зоні будуть зупиняти тільки для висадки пасажирів

Вівторок 04 серпня 2020 14:08
Потяги в червоній зоні будуть зупиняти тільки для висадки пасажирів
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Наразі Мінінфраструктури звернулось до уряду з відповідною пропозицією

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують у червону зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів. Якщо висадки-посадки взагалі не буде, то потрібно попереджати людей заздалегідь.

Про це Владислав Криклій заявив у ефірі "Громадського радіо".

За його словами, Мінінфраструктури звернулось до уряду з пропозицією, відповідно до якої можна буде забезпечити висадку людей у червоній зоні карантину.

"Питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалося, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра такі зміни до постанов зроблять", - сказав Криклій.

Нагадаємо, раніше у Тернополі пасажири потягу влаштували бунт, щоб він зупинився у місті, попри заборону "Укрзалізниці".

Також раніше у МОЗ пояснили правила перетину адмінкордону "червоної" зони.

Крім того, РБК-Україна писала, що в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими всі населені пункти і райони будуть розподілені на чотири зони - "зелена", "помаранчева", "жовта" і "червона".

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