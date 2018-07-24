Поезда "Интерсити" используются на 90 процентов, - УЗ

УЗ планирует запустить "Интерсити" в Николаев

"Укрзализныця" (УЗ) использует поезда типа "Интерсити" на 90 процентов, однако уже в этом году эти поезда увеличат количество городов по железнодорожном сообщению. Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

По словам Кравцова, "Интерсити" являются очень популярными в Украине.

"Сейчас мы используем поезда "Интерсити" на 90 процентов... Мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов-Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав. После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом", - сказал Кравцов.

Он также добавил, что продление поезда "Интерсити" в Николаев возможно за счет продления маршрута Киев-Херсон для этого поезда.

"Это - цель на этот час. Но для этого необходимо увеличивать парк пассажирских вагонов и приводит в соответствие инфраструктуру. Правда, в плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов "Интерсити", но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом", - сказал Кравцов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, оборудованы кондиционерами 1,3 тыс. пассажирских вагонов, что находятся на ходу в ПАО "Укрзализныця". Всего парк пассажирских вагонов составляет три тысячи штук.