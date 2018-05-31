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УЗ назначила дополнительный "Интерсити" сообщением Киев-Харьков

НовостиОбщество    31.05.2018 - 11:29
Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Дополнительный рейс запускают 5 июня

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначила дополнительный "Интерсити+" сообщением Киев-Харьков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Сообщается, что назначен дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити +" № 720/719 Киев-Харьков. Отправление из Киева 5 июня, из Харкова- 6 июня. Поезд будет курсировать по действующему графику движения.

В частности, 5 июня поезд № 720 Киев-Харьков отправится из Киева в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:33. В обратном направлении из Харькова поезд № 719 отправится 6 июня в 5:51 и прибудет в Киев в 11:07.

Отметим, в харьковском направлении также курсируют скоростные поезда "Интерсити +" № 722/721, № 724/723 и № 726/725.

Напомним, ранее сообщалось, что на лето "Укрзализныця" уже назначила 5 дополнительных поездов к морю.  

 

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Теги публикации: Киев, Одесса, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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