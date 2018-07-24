Потяги "Інтерсіті" використовуються на 90 відсотків, - УЗ

УЗ планує запустити "Інтерсіті" в Миколаїв

"Укрзалізниця" (УЗ) використовує типу поїзда "Інтерсіті" на 90 відсотків, проте вже в цьому році ці поїзди збільшать кількість міст по залізничному повідомленням. Про це сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кравцова, "Інтерсіті" є дуже популярними в Україні.

"Зараз ми використовуємо поїзда "Інтерсіті" на 90 відсотків... Ми активно обговорюємо швидкісне сполучення за напрямком Львів-Ужгород. Але для цього необхідний додатковий рухомий склад. Після електрифікації ділянки залізниці Миколаїв однозначно виникне потреба у запуску швидкісного сполучення з цим містом", - сказав Кравцов.

Він також додав, що продовження потяга "Інтерсіті" в Миколаїв можливо за рахунок продовження маршруту Київ-Херсон для цього поїзда.

"Це - мета на цей час. Але для цього необхідно збільшувати парк пасажирських вагонів і приводить у відповідність інфраструктуру. Правда, в плані на цей рік у нас немає закупівлі нових швидкісних поїздів "Інтерсіті", але ми маємо намір закуповувати прискорені приміські дизель-поїзди. Приміром, такий поїзд зараз успішно курсує між Чернівцями та Львовом", - сказав Кравцов.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, обладнані кондиціонерами 1,3 тис. пасажирських вагонів, що знаходяться на ходу в ПАТ "Укрзалізниця". Всього парк пасажирських вагонів становить три тисячі штук.