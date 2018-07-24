В УЗ рассказали, сколько пассажирских вагонов оборудованы кондиционерами

Менее половины пассажирских вагонов УЗ оборудованы кондиционерами

Кондиционерами оборудованы 1,3 тыс. пассажирских вагонов, что находятся на ходу в ПАТ "Укрзализныця" (УЗ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

Это количество оборудованных кондиционерами вагонов составляет менее половины всех, что сейчас используются для перевозки пассажиров.

"Парк пассажирских вагонов составляет три тысячи штук. Мы планируем в этом году построить и модернизировать двести вагонов. Здесь более актуальный вопрос качества этих вагонов. Для примера, у нас с кондиционированием только немногим более 1,3 тысяч вагонов", - сказал Кравцов.

Он добавил, что сейчас УЗ за счет общей прибыли компании продолжает субсидировать пассажирские перевозки.

"Экономически это - неправильно. Но государство ставит задачу улучшить качество для пассажиров, и мы выполняем. Я пытаюсь найти механизмы, с помощью которых мы сможем это сделать с имеющимися у нас финансами", - отметил Кравцов.

Напомним, 23 июля 2018 года Кравцов сообщил, что ПАО "Укрзализныця" планирует подписать договор с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении кредита на строительство новых вагонов. Кредит будет предоставлен без условия о предоставлении государственных гарантий под хороший процент. Речь идет о кредите в размере 150 миллионов долларов.