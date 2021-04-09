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Поезда в Харьковской области будут курсировать без изменений еще неделю, несмотря на "красную" зону

Автор: Инна Собора

В Харьковской области начнет действовать "красная" зона карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Однако еще минимум неделю поезда будут курсировать без изменений.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в течение недели "Укрзализныця" совместно с Мининфраструктуры и Минздравом предоставит предложения по организации перевозок в регионе.

"До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - написал Криклий.

Напомним, сегодня Харьковскую область внесли в "красную" зону карантина. С воскресенья, 11 апреля, в регионе будут действовать максимальные карантинные ограничения.

Как известно, в "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местная власть может самостоятельно ограничивать работу транспорта.

Ранее сообщалось, что в Харькове с 10 апреля ужесточают карантин.

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Новости Украины ХарьковпоездКарантин
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