Поїзди в Харківській області курсуватимуть без змін ще тиждень, не зважаючи на "червону" зону

У Харківській області почне діяти "червона" зона карантинних обмежень через ситуацію з коронавірусом. Однак ще мінімум тиждень поїзди курсуватимуть без змін.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій .

"Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково", - написав Криклій.

За його словами, протягом тижня "Укрзалізниця" разом з Мінінфраструктури та МОЗ надасть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні.

Нагадаємо, сьогодні Харківську область внесли в "червону" зону карантину. З неділі, 11 квітня, в регіоні діятимуть максимальні карантинні обмеження.

Як відомо, в "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Харкові з 10 квітня посилюють карантин.