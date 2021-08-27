Поезд Кишинев-Одесса возобновляет курсирование: известна дата

Поезд направлением Одесса-Кишинев-Одесса возобновляет свое курсирование после более чем годового перерыва. Он начнет свое движение уже завтра, 28 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Молдавской железной дороги.
"По согласованию ГП "Молдавская железная дорога"с АО "Укрзализныця" с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда №642/641 Одесса - Кишинев - Одесса", - говорится в сообщении.
По информации перевозчика, поезд будет курсировать ежедневно.
Как добавляют в пресс-службе, билеты уже можно приобрести в кассах вокзала.