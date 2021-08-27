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Потяг Кишинів-Одеса відновлює курсування: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

Потяг напрямком Одеса-Кишинів-Одеса відновлює своє курсування після більш ніж річної перерви. Він розпочне свій рух вже завтра, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт молдавської залізниці.

"За погодженням ДП "Молдовська залізниця" з АТ "Укрзалізниця" з 28 серпня 2021 року призначається курсування пасажирського поїзда №642/641 Одеса - Кишинів - Одеса", - йдеться в повідомленні.

Графік руху

  • потяг відправлятиметься з Одеси о 18:36, а прибуватиме до Кишинева о 22:33;
  • зворотно з Кишинева потяг відправлятиметься о 07:09 і прибуватиме до Одеси о 10:55.

За інформацією перевізника, потяг курсуватиме щоденно.

Як додають у прес-службі, квитки вже можна придбати в касах вокзалу.

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УкрзалізницяОдесаМолдоваКишинев