Поезд Киев-Лисичанск продлят почти до линии разграничения

Поезд Киев-Лисичанск продлят до Попасной (Луганская область). Город находится практически возле линии разграничения с оккупированным Донбассом.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба администрации в Facebook.

По его словам, ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал несколько поездов, но из-за боевых действий осталось только пригородное сообщение.

"Вопрос курсирования поезда из Киева до Попасной мы начали обрабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия", - отметил Гайдай.

Он добавил, что уже завершились переговоры с руководством "Укрзализныця". Кроме того, полученное необходимо согласование из штаба ООС.

Также сообщается, что на сегодня готовится новое расписание курсирования поезда "Киев-Пассажирский - Лисичанск" (№ 020) до Попасной.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск Донецкой области, которая ранее была закрыта в связи со вспышкой коронавируса.

С 30 июня частично возобновили движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях, на сегодня в этих регионах уже запустили 10 электричек.