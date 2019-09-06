Поезд Киев - Ивано-Франковск продлили до Черновцов

Маршрут поезда № 7 Киев - Ивано-Франковск с сентября 2019 года продлен до Черновцов, а состав поезда увеличен с 10 до 18 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации "Укрзализныци", поезд №7 Киев-Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении отправление в 20:58 и прибытие в Киев в 09:07. Время в пути составляет 12 часов 5 минут. Также этим поездом можно добраться до Львова, Ивано-Франковска и Коломыи.

В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененные капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки, добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укрзализныця" планирует до 2020 года вернуть поезд Киев-Берлин.

Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты.