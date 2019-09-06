ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поезд Киев - Ивано-Франковск продлили до Черновцов

Новости » Экономика    06.09.2019 - 15:00
Поезд Киев - Ивано-Франковск продлили до Черновцов
Фото: вокзал (РБК-Украина)

Поездом также можно добраться до Львова, Ивано-Франковска и Коломыи

Маршрут поезда № 7 Киев - Ивано-Франковск с сентября 2019 года продлен до Черновцов, а состав поезда увеличен с 10 до 18 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации "Укрзализныци", поезд №7 Киев-Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении отправление в 20:58 и прибытие в Киев в 09:07. Время в пути составляет 12 часов 5 минут. Также этим поездом можно добраться до Львова, Ивано-Франковска и Коломыи.

В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененные капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки, добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укрзализныця" планирует до 2020 года вернуть поезд Киев-Берлин.

Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты.

УЗ введет новый порядок грузоперевозок В Ивано-Франковской области маршрутка столкнулась с фурой
Новости Украины УкрзализныцяпоездИвано-Франковск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь