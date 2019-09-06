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Поїзд Київ - Івано-Франківськ продовжено до Чернівців

Новини » Економіка    06.09.2019 - 15:00
Поїзд Київ - Івано-Франківськ продовжено до Чернівців
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Поїздом також можна дістатися до Львова, Івано-Франківська та Коломиї

Маршрут поїзда № 7 Київ - Івано-Франківськ з вересня 2019 року продовжено до Чернівців, а склад поїзда збільшений з 10 до 18 вагонів. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

За інформацією "Укрзалізниці", поїзд №7 Київ-Чернівці відправляється з Києва о 22:22 та прибуває до Чернівців о 10:27. У зворотному напрямку відправлення о 20:58 та прибуття до Києва о 09:07. Час у дорозі становить 12 годин 5 хвилин. Також цим поїздом можна дістатися до Львова, Івано-Франківська та Коломиї.

До складу поїзда включені купейні вагони, осучаснені капітально-відновлювальним ремонтом. Вагони обладнані системами кондиціонування повітря, вакуумними туалетами, у кожному купе встановлені розетки, додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укрзалізниця" планує до 2020 року повернути поїзд Київ-Берлін.

Нагадаємо, у 2019 році "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки.

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Новини України УкрзалізницяпоездІвано-Франківськ
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