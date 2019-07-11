Поезд "Интерсити+" столкнулся с автомобилем на переезде

В результате столкновения поезда "Интерсити+" сообщением Киев - Львов с автомобилем на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский вечером в среду, 10 июля, пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В "Укрзализныци" отметили, что ДТП, спровоцированное водителем автомобиля около 20:00, привело к задержке движения поезда по указанному направлению.

"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом", - говорится в сообщении.

Пассажиры и поездная бригада в результате инцидента не пострадали, водителя автомобиля госпитализировали.

В то же время поезд получил повреждения, из-за которых не смог продолжить движение по маршруту, из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав.

Напомним, 2 июля из-за урагана в Кривом Роге и Днепре в пути задержались около десяти поездов, поскольку в течение определенного времени на станциях отсутствовало напряжение в контактной сети.