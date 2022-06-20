Поезд из Харькова в Ивано-Франковск будет идти на три часа дольше: в чем причина
Фото: поезд из Харькова в Ивано-Франковск изменил маршрут (Виталий Носач/РБК-Украина)
Поезд из Харькова в Ивано-Франковск будет идти дольше в связи с тем, что меняется его маршрут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Из соображений безопасности маршрут поезда № 15/16 Харьков - Ивано-Франковск будет изменен, время в пути увеличится ориентировочно на 3 часа. Извиняемся за неудобства и спокойно едем дальше", - говорится в сообщении.
Отметим, компания не называет конкретной причины изменения маршрута.
Напомним, накануне из-за схождения грузовых вагонов в Черкасской области изменили маршруты движения некоторых поездов. В результате задерживались поезда дальнего следования.
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