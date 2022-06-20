Поїзд з Харкова до Івано-Франківська йтиме на три години довше: у чому причина
Фото: поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінив маршрут (Віталій Носач/РБК-Україна)
Поїзд з Харкова до Івано-Франківська йтиме довше у зв'язку з тим, що змінюється його маршрут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків - Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. Вибачаємося за незручності і спокійно їдемо далі", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, компанія не називає конкретної причини зміни маршруту.
Нагадаємо, напередодні через сходження вантажних вагонів у Черкаській області змінили маршрути руху деяких поїздів. В результаті затримувалися потяги далекого прямування.
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