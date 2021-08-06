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Поединок новичков. "Металлист 1925" победил "Черноморец" в третьем туре УПЛ

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Харьков, Пятница 06 августа 2021 22:12
Поединок новичков. "Металлист 1925" победил "Черноморец" в третьем туре УПЛ Фото: Металлист 1925 победил Черноморец в рамках третьего тура УПЛ (instagram.com/metalist1925_kh)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между клубами "Металлист 1925”и "Черноморец". Для последних сегодняшнее поражение вышло третьим подряд.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Несмотря на спокойный старт между новичками элитных дивизионов, уже на 17 минуте нападающий "Черноморцев" Владислав Бугай отдал своей команде инициативу попав во вражеские ворота. Уже на 22 минуте, полузащитник харьковского клуба Юрий Батюшин ловко сравнял счет. Впрочем, перед концом первого тайма, Бугай получив пас от Михайленко во второй раз забил гол в ворота "Металлистов".

Во время второго тайма харьковчанам удалось перевернуть ход игры. После удачного паса от бразильца Фабиньо, взяв инициативу в свои руки, Олег Голодюк подарил своей команде еще один гол.

На 66 минуте матча, защитник "Черноморца" срезал мяч в ворота своего клуба.

До конца матча одесситам так и не удалось хотя бы сравнять счет. Для последних это третий проигрыш подряд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Металлистов".

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Металлист Черноморец Премьер лига Футбол
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