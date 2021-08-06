Поединок новичков. "Металлист 1925" победил "Черноморец" в третьем туре УПЛ

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между клубами "Металлист 1925”и "Черноморец". Для последних сегодняшнее поражение вышло третьим подряд.

Несмотря на спокойный старт между новичками элитных дивизионов, уже на 17 минуте нападающий "Черноморцев" Владислав Бугай отдал своей команде инициативу попав во вражеские ворота. Уже на 22 минуте, полузащитник харьковского клуба Юрий Батюшин ловко сравнял счет. Впрочем, перед концом первого тайма, Бугай получив пас от Михайленко во второй раз забил гол в ворота "Металлистов".

Во время второго тайма харьковчанам удалось перевернуть ход игры. После удачного паса от бразильца Фабиньо, взяв инициативу в свои руки, Олег Голодюк подарил своей команде еще один гол.

На 66 минуте матча, защитник "Черноморца" срезал мяч в ворота своего клуба.

До конца матча одесситам так и не удалось хотя бы сравнять счет. Для последних это третий проигрыш подряд. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Металлистов".