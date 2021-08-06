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Двобій новачків. "Металіст 1925" переміг "Чорноморець" у третьому турі УПЛ

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Харків, П'ятниця 06 серпня 2021 22:12
Двобій новачків. "Металіст 1925" переміг "Чорноморець" у третьому турі УПЛ Фото: Металіст 1925 переміг Чорноморець в рамках третього туру УПЛ (instagram.com/metalist1925_kh)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках третього туру української Прем'єр-ліги відбувся матч між клубами “Металіст 1925” та “Чорноморець”. Для останніх сьогоднішня поразка вийшла третьою поспіль.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Попри спокійний старт між новачками елітних дивізіонів, вже на 17 хвилині нападник "Чорноморців" Владислав Бугай віддав своїй команді ініціативу влучивши у ворожі ворота. Вже на 22 хвилині, півзахисник харківського клубу Юрій Батюшин вправно зрівняв рахунок. Втім, перед кінцем першого тайму, Бугай отримавши пас від Михайленко вдруге забив гол у ворота "Металістів".

Під час другого тайму харків'янам вдалося перевернути хід гри. Після вдалого пасу від бразильця Фабіньо, взявши ініціативу у свої руки, Олег Голодюк подарував своїй команді ще один гол.

На 66 хвилині матчу, захисник "Чорноморця" зрізав м’яч у ворота свого клубу.

До кінця матчу одеситам так і не вдалося хоча б зрівняти рахунок. Для останніх це третій програш поспіль. Гра завершилась з рахунком 3:2 у користь "Металістів".

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