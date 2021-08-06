Двобій новачків. "Металіст 1925" переміг "Чорноморець" у третьому турі УПЛ

В рамках третього туру української Прем'єр-ліги відбувся матч між клубами “Металіст 1925” та “Чорноморець”. Для останніх сьогоднішня поразка вийшла третьою поспіль.

Попри спокійний старт між новачками елітних дивізіонів, вже на 17 хвилині нападник "Чорноморців" Владислав Бугай віддав своїй команді ініціативу влучивши у ворожі ворота. Вже на 22 хвилині, півзахисник харківського клубу Юрій Батюшин вправно зрівняв рахунок. Втім, перед кінцем першого тайму, Бугай отримавши пас від Михайленко вдруге забив гол у ворота "Металістів".

Під час другого тайму харків'янам вдалося перевернути хід гри. Після вдалого пасу від бразильця Фабіньо, взявши ініціативу у свої руки, Олег Голодюк подарував своїй команді ще один гол.

На 66 хвилині матчу, захисник "Чорноморця" зрізав м’яч у ворота свого клубу.

До кінця матчу одеситам так і не вдалося хоча б зрівняти рахунок. Для останніх це третій програш поспіль. Гра завершилась з рахунком 3:2 у користь "Металістів".