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Поджог синагоги в Херсоне: злоумышленников задержали

Новости » Общество     09.05.2020 - 18:26
Поджог синагоги в Херсоне: злоумышленников задержали
Фото: злоумышленники на камерах наблюдения (ssu.gov.ua)

Злоумышленники готовили новые провокации 9 мая

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге синагоги в Херсоне, который произошел 20 апреля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, злоумышленниками оказались двое парней, фанатов нацистской идеологии. Молодые люди путем поджога решили "отметить" годовщину рождения лидера нацизма Адольфа Гитлера.

"Оперативники СБУ идентифицировали поджигателей и установили, что в день 75-й годовщины победы над нацизмом они готовят новые провокации. Обоих злоумышленников задержали 9 мая", - рассказали в службе.

Как писало РБК-Украина, вечером 20 апреля неизвестный бросил так называемый "коктейль Молотова" в здание синагоги в Херсоне. Злоумышленник бросил на порог здания на улице Театральной зажженную бутылку с горючей жидкостью, после чего скрылся. Пожара удалось избежать, поскольку жидкость не разгорелась.

Напомним, в ночь на 24 апреля в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря. По одной из версий правоохранителей, пожар произошел в результате умышленного поджога. Огнем было уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре.

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныХерсонподжег
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