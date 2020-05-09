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Підпал синагоги в Херсоні: зловмисників затримали

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 18:26
Підпал синагоги в Херсоні: зловмисників затримали
Фото: зловмисники на камерах спостереження (ssu.gov.ua)

Зловмисники готували нові провокації 9 травня

Правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі синагоги у Херсоні, який стався 20 квітня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, зловмисниками виявилися двоє молодиків, фанатів нацистської ідеології. Молодики шляхом підпалу вирішили "відзначити" річницю народження лідера нацизму Адольфа Гітлера.

"Оперативники СБУ ідентифікували підпалювачів та встановили, що у день 75-ої річниці перемоги над нацизмом вони готують нові провокації. Обох зловмисників затримали 9 травня", - розповіли в службі.

Як писало РБК-Україна, ввечері 20 квітня невідомий кинув так званий "коктейль Молотова" в будівлю синагоги у Херсоні. Зловмисник кинув на поріг будівлі на вулиці Театральній запалену пляшку із горючою рідиною, після чого втік. Пожежі вдалося уникнути, оскільки рідина не розгорілася.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня в Одесі сталася пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. За однією з версій правоохоронців, пожежа сталася в результаті умисного підпалу. Вогнем було знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі.

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниХерсонподжег
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