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Не поджигайте траву: глава ГСЧС выступил с заявлением из-за пожаров

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 11:57
Не поджигайте траву: глава ГСЧС выступил с заявлением из-за пожаров
Фото: Николай Чечеткин (dsns.gov.ua)

Глава ГСЧС сообщил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор

В связи с большим количеством пожаров в Украине глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин выступил с призывом не жечь траву. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Чечеткин отметил, что с начала года в стране зафиксировано около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах.

"Уважаемые украинцы, от себя лично и многотысячного количества спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой - прекратите, пожалуйста, выжигать остатки растительности, траву и мусор. В нашем государстве с начала года уже возникло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, а площадь пожаров возросла в три раза больше и составляет почти 60 тыс. гектаров", - заявил он.

Глава ГСЧС сообщил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор: люди или сознательно поджигают или неосторожно обращаются с огнем.

Напомним, в Житомирской области усилились пожары, зафиксировано три новых очагов.

Вместе с тем, в этом же регионе продолжается пожар на территории Полесского природного заповедника.

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