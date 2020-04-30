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Не паліть траву: голова ДСНС виступив з заявою через пожежі

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 11:57
Не паліть траву: голова ДСНС виступив з заявою через пожежі
Фото: Микола Чечоткін (dsns.gov.ua)

Голова ДСНС повідомив, що основною причиною пожеж є людський фактор

У зв'язку з великою кількістю пожеж в Україні голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін виступив з закликом не палити траву. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Чечоткін зазначив, що з початку року в країні зафіксовано близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах.

"Шановні українці, від себе особисто і багатотисячної кількості рятувальників звертаюсь до всіх громадян з проханням - припиніть, будь ласка, випалювати залишки рослинності, траву і сміття. У нашій державі з початку року вже виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у півтори рази більше, ніж у минулому році, а площа пожеж зросла у три рази більше і становить майже 60 тис. гектарів", - заявив він.

Голова ДСНС повідомив, що основною причиною пожеж є людський фактор: люди або свідомо підпалюють або необережно поводяться з вогнем.

Нагадаємо, у Житомирській області посилились пожежі, зафіксовано три нових осередків.

Разом з тим, у цьому ж регіоні триває пожежа на території Поліського природного заповідника.

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