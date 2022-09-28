Подяка за блокування санкцій? Угорський віце-прем'єр отримав орден від Кирила

Зазначається, що митрополит Будапештсько-угорський Іларіон вручив орден Шем'єну ще 13 вересня у приміщенні угорського уряду "у знак визнання його внеску до Будапештсько-угорської єпархії та у зв'язку з його 60-річчям".

"Протягом багатьох років він є дуже близьким співробітником прем'єр-міністра Віктора Орбана, очолює Християнсько-демократичну народну партію і в союзі з "Фідес" відіграє велику роль у розвитку Угорщини, піклуючись про те, щоб християнські духовні цінності і надалі були основою розвитку країни та добробуту народу", - сказано у привітанні митрополита Іларіона.

Зазначимо, що орден Слави та Честі ІІ ступеня було затверджено у 2004 році. Нагороду зазвичай отримують глави держав та урядів, керівники організацій, глави церков та конфесій, державні та громадські діячі за "за вагомий внесок у справу міжцерковної та міжрелігійної співпраці, зміцнення миру та дружби між народами".