Подяка за блокування санкцій? Угорський віце-прем'єр отримав орден від Кирила
Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн отримав від патріарха РПЦ Кирила орден Слави та Честі ІІ ступеня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Угорської православної єпархії.
Зазначається, що митрополит Будапештсько-угорський Іларіон вручив орден Шем'єну ще 13 вересня у приміщенні угорського уряду "у знак визнання його внеску до Будапештсько-угорської єпархії та у зв'язку з його 60-річчям".
"Протягом багатьох років він є дуже близьким співробітником прем'єр-міністра Віктора Орбана, очолює Християнсько-демократичну народну партію і в союзі з "Фідес" відіграє велику роль у розвитку Угорщини, піклуючись про те, щоб християнські духовні цінності і надалі були основою розвитку країни та добробуту народу", - сказано у привітанні митрополита Іларіона.
Зазначимо, що орден Слави та Честі ІІ ступеня було затверджено у 2004 році. Нагороду зазвичай отримують глави держав та урядів, керівники організацій, глави церков та конфесій, державні та громадські діячі за "за вагомий внесок у справу міжцерковної та міжрелігійної співпраці, зміцнення миру та дружби між народами".
Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що Угорщина вкотре виступила проти запровадження санкцій проти патріарха Кирила , який підтримує війну Росії проти України.
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