Благодарность за блокирование санкций? Венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла
Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен получил от патриарха РПЦ Кирилла орден Славы и Чести ІІ степени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Венгерской православной епархии.
Отмечается, что митрополит Будапештско-венгерский Илларион вручил орден Шемьену еще 13 сентября в здании венгерского правительства "в знак признания его вклада в Будапештско-венгерскую епархию и в связи с его 60-летием".
"В течение многих лет он является очень близким сотрудником премьер-министра Виктора Орбана, возглавляет Христианско-демократическую народную партию и в союзе с "Фидес" играет большую роль в развитии Венгрии, заботясь о том, чтобы христианские духовные ценности и в дальнейшем были основой развития страны и благосостояния народа", - сказано в поздравлении митрополита Илариона.
Отметим, что орден Славы и Чести ІІ степени был утвержден в 2004 году. Награду обычно получают главы государств и правительств, руководители организаций, главы церквей и конфессий, государственные и общественные деятели за "за весомый вклад в дело межцерковного и межрелигиозного сотрудничества, укрепление мира и дружбы между народами".
Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что Венгрия в очередной раз выступила против введения санкций против патриарха Кирилла, который поддерживает войну России против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.