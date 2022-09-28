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Благодарность за блокирование санкций? Венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла

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Будапешт, Среда 28 сентября 2022 23:15
Благодарность за блокирование санкций? Венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла Фото: венгерский вице-премьер получил орден от Кирилла (hungary.orthodoxia.org)
Автор: Иван Носальский

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен получил от патриарха РПЦ Кирилла орден Славы и Чести ІІ степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Венгерской православной епархии.

Отмечается, что митрополит Будапештско-венгерский Илларион вручил орден Шемьену еще 13 сентября в здании венгерского правительства "в знак признания его вклада в Будапештско-венгерскую епархию и в связи с его 60-летием".

"В течение многих лет он является очень близким сотрудником премьер-министра Виктора Орбана, возглавляет Христианско-демократическую народную партию и в союзе с "Фидес" играет большую роль в развитии Венгрии, заботясь о том, чтобы христианские духовные ценности и в дальнейшем были основой развития страны и благосостояния народа", - сказано в поздравлении митрополита Илариона.

Отметим, что орден Славы и Чести ІІ степени был утвержден в 2004 году. Награду обычно получают главы государств и правительств, руководители организаций, главы церквей и конфессий, государственные и общественные деятели за "за весомый вклад в дело межцерковного и межрелигиозного сотрудничества, укрепление мира и дружбы между народами".

Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что Венгрия в очередной раз выступила против введения санкций против патриарха Кирилла, который поддерживает войну России против Украины.

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