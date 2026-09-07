Подвійний продаж квартир: що перевірити перед купівлею, щоб не стати жертвою шахраїв

Купівля квартири в новобудові може обернутися втратою грошей, якщо один об'єкт продадуть кільком покупцям. В Україні діють механізми, які мають ускладнити такі схеми, однак перед угодою важливо самостійно перевірити документи на житло.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ЛУН.
Сьогодні захиститися від подвійного продажу квартири стало простіше, зокрема для новобудов, які почали будувати після 10 жовтня 2022 року. Майбутні квартири в таких проєктах реєструють ще до введення будинку в експлуатацію.
Перед купівлею варто попросити у забудовника два номери:
За ідентифікатором об'єкта на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва можна перевірити будівельні документи, зокрема інформацію про земельну ділянку, дозвіл на будівництво, проєкт і статус об'єкта.
Там же можна перевірити, чи не входить квартира до гарантійної частки. Такі квартири забудовник не має права продавати до введення будинку в експлуатацію.
Реєстраційний номер майбутньої квартири дозволяє перевірити її у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Там можна побачити площу об'єкта, власника та інформацію про можливі обтяження.
Із житлом у старіших проєктах ситуація складніша, оскільки такого механізму захисту може не бути. У цьому випадку потрібно ретельно перевірити документи забудовника, дозвіл на будівництво, а також можливі арешти чи застави.
Окремо варто звірити характеристики квартири з документами. Наприклад, якщо вам продають квартиру на 20-му поверсі, а в будинку лише 18 поверхів, це очевидний привід зупинити угоду та з'ясувати ситуацію.
У разі сумнівів документи краще передати на перевірку незалежному юристу до підписання договору.
Читайте також про те, що в Україні конкуренція за однокімнатні квартири залишається на високому рівні: на ринку оренди на таке житло вчетверо більший попит, ніж на ринку купівлі. А у деяких областях на одну квартиру претендують понад 40 потенційних орендарів.
Раніше ми писали про те, що нерухомість в Києві не дешевшає навіть попри війну. В середньому однокімнатні квартири коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні - понад 100 тисяч.