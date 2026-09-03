Де українці шукають будинки, а де - кімнати: нові дані про оренду житла

Попит на оренду житла в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. У липні 2026 року в більшості областей найактивніше шукали будинки, тоді як на заході країни високий попит фіксували на оренду кімнат.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Де найбільше шукають будинки

У центральних та північних областях одним із найбільш затребуваних варіантів залишається оренда приватних будинків.

Найвищий показник зафіксували у Кіровоградській та Полтавській областях - по 52 відгуки на одне оголошення. У Черкаській області було 42 відгуки, а в Житомирській - 28.

Водночас у Київській області попит на будинки значно нижчий - близько 10 відгуків на одне оголошення.

Квартири в центральних і північних областях також користуються стабільним попитом. У Житомирській та Кіровоградській областях на оголошення про оренду одно- та двокімнатних квартир припадало близько 38-39 відгуків.

Найвищий показник по країні зафіксували у Черкаській області: 44 відгуки на оголошення про оренду двокімнатної квартири та 40 - на однокімнатну.

На заході українці частіше шукають кімнати

Ситуація у західних областях відрізняється. Тут особливо високий попит припадає на оренду кімнат.

У Тернопільській області одне оголошення про оренду кімнати в середньому отримувало 43 відгуки. В Івано-Франківській області показник становив 35, у Чернівецькій - 33.

У Львівській та Волинській областях було близько 28 відгуків на одну пропозицію.

При цьому серед квартир у більшості західних областей більш затребуваними були двокімнатні. Лідером стала Хмельницька область - 34 відгуки на одне оголошення.

У Тернопільській області показник становив 29, в Івано-Франківській - 28, а у Волинській та Чернівецькій - по 26.

На півдні та сході попит нижчий, але він зріс

У південних та південно-східних областях рівень попиту залишається нижчим, ніж у центральних і західних регіонах. На нього впливає безпекова ситуація та близькість до фронту.

Водночас порівняно з минулим роком показники зросли для всіх основних типів житла, зазначають в OLX Нерухомість.

Найбільше тут також шукали будинки. У Херсонській області одне оголошення отримувало в середньому 35 відгуків, у Дніпропетровській - 31. У Запорізькій та Миколаївській областях показник становив близько 25-26.

Другим за популярністю варіантом стали кімнати. В Одеській та Дніпропетровській областях на одне оголошення припадало близько 27 відгуків.

Серед квартир у цих регіонах більш затребуваними були однокімнатні. Найвищий показник зафіксували у Дніпропетровській та Миколаївській областях - по 25 відгуків на одну пропозицію.

На сході переважають будинки

У Харківській та Сумській областях найбільший інтерес також припадає на довгострокову оренду будинків.

У Харківській області одне оголошення отримувало в середньому 37 відгуків, у Сумській - 27.

Далі за попитом йдуть квартири. У Харківській області одно- та двокімнатні квартири мали близько 30 відгуків на одне оголошення, тоді як у Сумській - 18.

Кімнати у цих регіонах шукають рідше: 25 відгуків на одне оголошення у Сумській області та 19 - у Харківській.

Чому українці обирають різні типи житла

На структуру попиту впливають одразу кілька факторів - безпекова ситуація, внутрішня міграція та сезонність.

Високий попит на будинки у низці областей може свідчити про бажання орендарів знайти більш автономне житло. Водночас активний пошук кімнат на заході України може бути пов'язаний із початком навчального року та пошуком студентами доступніших варіантів.

В OLX Нерухомість зазначають, що цього року кількість відгуків на одне оголошення вища, ніж у 2025 році.

У регіонах із підвищеними безпековими ризиками на пожвавлення ринку також впливає переміщення людей до сусідніх областей та пошук безпечнішого житла.