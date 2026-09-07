Двойная продажа квартир: что проверить перед покупкой, чтобы не стать жертвой мошенников

Как проверить квартиру перед покупкой

Сегодня защититься от двойной продажи квартиры стало проще, в частности для новостроек, которые начали строить после 10 октября 2022 года. Будущие квартиры в таких проектах регистрируют еще до ввода дома в эксплуатацию.

Перед покупкой стоит попросить у застройщика два номера:

идентификатор объекта стройки;

регистрационный номер будущей квартиры

По идентификатору объекта на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства можно проверить строительные документы, в частности информацию о земельном участке, разрешении на строительство, проекте и статусе объекта.

Там же можно проверить, не входит ли квартира в гарантийную долю. Такие квартиры застройщик не вправе продавать до ввода дома в эксплуатацию.

Регистрационный номер будущей квартиры позволяет проверить ее в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Там можно увидеть площадь объекта, владельца и информацию о возможных обременениях.

Что проверять в более старых домах

С жильем в более старых проектах ситуация более сложная, поскольку такого механизма защиты может не быть. В этом случае необходимо тщательно проверить документы застройщика, разрешение на строительство, а также возможные аресты или залоги.

Отдельно стоит сверить характеристики квартиры с документами. Например, если вам продают квартиру на 20 этаже, а в доме всего 18 этажей, это очевидный повод остановить сделку и выяснить ситуацию.

В случае сомнений, документы лучше передать на проверку независимому юристу до подписания договора.